Mussomeli, al “Paolo Emiliani Giudici” cittadinanza attiva tra i banchi di scuola

Al plesso Padre Pino Puglisi, dell’Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici diretto da Alessandra Camerota, gli alunni delle classi 4^ A e 4^ B, guidati dalle insegnanti Eliana Rao, Francesca Munì, Geppina Messina, Carmelina Scannella, Giovanna Schillaci, Melissa Nola, Salvina Mantio, hanno portato a termine il compito autentico “A tu per Tu con il Sindaco”.

Questo compito autentico si inserisce a pieno titolo nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.

L’educazione alla cittadinanza è stata intesa come un’attività scolastica che ha mirato ad aiutare gli alunni

a diventare cittadini attivi, informati, responsabili e capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e per la loro comunità.