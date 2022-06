Mussomeli, al “L. Da Vinci” 3° Concorso Musicale Nazionale “Josè Cardinale” Premiazione vincitori

Nei giorni scorsi, nell’Aula Magna “Angelo Barba” dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci “ di Mussomeli, diretto dalla professoressa Alessandra Camerota, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del 3°Concorso Musicale Nazionale “Josè Cardinale”. Nel ricordo di Josè, alunno dell’Istituto, musicista e maestro di banda, giovani talenti, provenienti da esperienze musicali diverse, si sono confrontati a suon di musica in una manifestazione altamente formativa, promossa dai Docenti di strumento musicale della Scuola, che si rinnova con successo da qualche anno. Alla presenza della Vicaria Maria Carmela Callari, del Direttore dei servizi Generali e amministrativi, Mario Maida, della madre del compianto Josè, signora Maria Giovino, degli Assessori Jessica Valenza e Seby Lo Conte, i vincitori , alcuni in presenza, altri on line, hanno ricevuto il premio ambito. La giuria, composta dai docenti di strumento musicale, Assunta Catalano, Floriana Gallo, Benedetto Licata e Giuseppe Romano e presieduta dal Maestro Daniele Riggi, docente di pianoforte presso l’Istituto Superiore di studi Musicali “ Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, ha decretato come vincitori . assoluti i seguenti musicisti: per la sezione Kinder Alisena Sara, Debilio Sofia, Territo Daniele, per la sezione Major Sonoli Giorgia, per la sezione IV C Centineo Giuseppe, Manetti Chiara, Giannone Carmelo. La cerimonia è stata allietata dalle note della Leonardo Ensemble che, dopo due anni di pandemia, è tornata a esibirsi. In sala anche Sofia Debilio, unica vincitrice presente, una bambina di sei anni che ha suonato il violino incantando i presenti, dando prova di un vero e proprio talento musicale. La graduatoria finale è pubblicata sul sito della Scuola www.primomussomeli.edu.it (Dalla scuola, professoressa Graziella Lo Manto)