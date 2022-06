Missione speciale per la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato: trasportato organo per intervento chirurgico da Milano a Roma

Missione speciale per la Supercar della Polizia di Stato, guidata da un equipaggio della Polizia Stradale di Bologna, nei giorni scorsi ha effettuato il trasporto di un organo in crossover, da Milano a Roma.

La Lamborghini Huracan della polizia di stato è un gioiello di tecnologia ed efficienza che grazie alle speciali dotazioni di cui dispone, frigo box, kit di soccorso e defibrillatore, consente di portare a termine la delicata catena di donazione nel rigoroso rispetto dei tempi tecnici per la riuscita degli interventi chirurgici.

Anche in questo caso, la Lamborghini della Polizia di Stato ha portato a termine la sua missione in maniera tempestiva e senza alcun problema per la gioia degli stessi medici e chirurghi che hanno potuto prendere in carico l’organo e trapiantarlo su un paziente.