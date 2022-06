Milena, manifestazione conclusiva dei progetti PON “Bullismo, cyberbullismo – Violenza sulle donne e prevenzione”

MILENA – (DALLA SCUOLA) – Il 06 Giugno 2022, presso i locali della Biblioteca Comunale di Milena “L. Sciascia”, attigui al plesso dell’Istituto Comprensivo Filippo Puglisi di Serradifalco, sede di Milena, si è svolta la manifestazione conclusiva dei progetti PON “Bullismo, cyberbullismo – Violenza sulle donne e prevenzione” che hanno visto come protagonisti i ragazzi della III A e III B della scuola secondaria di primo grado (coordinati dagli insegnanti Celestino Saia, Domenico Debilio e Maria Giulia Provenzano). Ospiti illustri e relatori della manifestazione finale sono stati i Giudici: la Dott.ssa Luisa Turco Giudice del Tribunale dei Minori di Caltanissetta e il Dottore Giambattista Tona Giudice Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta. L’esposizione, la dialettica e la conduzione da parte dei due giudici è stata completa, chiara ed esaustiva. Le relazioni hanno approfondito tutti i punti che durante il corso sono stati trattati: dalla responsabilità civile a quella penale, dalla vigilanza, specie sui minori, da parte delle famiglie e delle agenzie educative come la scuola, alle conseguenze che possono generare. Sono stati fatti esempi semplici ma efficaci come quello delle gioie di nascite di figli o nipoti condivise da foto che, una volta, si mostravano con orgoglio, e poi ritornavano nel taschino di chi la esibiva; ora invece la rete fa sì che immagini o quant’altro pubblicato, facciano in maniera istantanea il giro del mondo finendo spesse volte in possesso di individui poco raccomandabili. Nella seconda fase del convegno è stato proiettato un cortometraggio che gli alunni hanno realizzato in tutte le sue parti: dal copione, alla scenografia, dalle musiche alla scelta dei personaggi e alla recitazione. La prima parte dell’incontro si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione agli alunni. Nella seconda fase del convegno il gruppo: il DS, relatori, alunni e docenti si sono spostati presso l’ingresso principale della scuola per l’inaugurazione di una panchina rossa simbolo della “lotta contro la violenza sulle donne”, donata dal Rotary club Aragona Colli Sicani” rappresentata dal Presidente per l’anno rotariano 2021-2022 Vivi Giacco Pignatelli. La cerimonia è stata coreografata dai docenti di musica che hanno guidato i ragazzi nell’esibizione musicale di alcuni brani in tema con quanto trattato, mentre gli alunni della primaria hanno sfilato, cantato e rappresentato il tema con diversi cartelloni e coccarde identitarie. Ha concluso il D.S. Dott.ssa Valeria Piera Rita Vella, che ha ringraziato in primis i ragazzi per quanto hanno saputo produrre, e poi i relatori, i docenti coinvolti e il Rotary. La D.S. ha tenuto a precisare che l’evento sul contrasto alla violenza contro le donne sarà la linea guida del prossimo anno scolastico nel quale, con la collaborazione di tutti, si potranno realizzare altre attività su un problema così delicato e attuale; la D.S. ha ribadito che tematiche come queste hanno una forte ricaduta educativa e formativa sui ragazzi, specie quelli delle terze, che dal prossimo anno scolastico si troveranno in ambienti e contesti più grandi, eterogenei e meno monitorati come quelli delle piccole realtà, pertanto i rischi e le difficoltà saranno amplificati.