Messico, la figlia vuole fare la tiktoker e il padre la porta in cantiere

Della serie: a mali estremi, estremi rimedi. Immaginate di avere davanti vostro figlio, vostra figlia, o magari un fratellino, una sorellina. Mediamente piccolo, ma apparentemente sicuro: vuole mollare gli studi e diventare tiktoker. Ussignur. Non perché lavorare con TikTok sia sbagliato eh, per carità. C’è chi guadagna un botto con balletti e video sciocchini. È sbagliato, però, pensare che studiare non serva una mazza e che diventare ricchi e famosi su TikTok sia super easy. Proprio per questo un padre messicano ha deciso di mettere in atto una terapia d’urto con la figlia, costringendola a seguirlo in cantiere per mostrarle cos’è il vero lavoro e poi pubblicando il rimbrottone proprio sul social network. Severo ma giusto.

La bambina, di nome Estrella, aveva espresso al padre il desiderio di mollare gli studi per inseguire il successo su TikTok. L’uomo, allora, l’ha prelevata da scuola (la ragazza nelle immagini indossa ancora l’uniforme scolastica) e ha provato a darle una lezione di vita. “L’ho portata a vedere il mio lavoro perché aveva deciso di passare il tempo solo facendo video per TikTok. Quindi l’ho portata qui, in modo che possa vedere che non è facile fare soldi, che i soldi costano sudore“, ha detto l’uomo in un video, pubblicato esattamente sul social amato dalla figlioletta. Il padre ha fatto sul serio eh: ha costretto Estrella a svolgere alcune attività, come sollevare sacchi di cemento. Niente di esagerato, giusto un modo per farla svegliare.

La roba assurda è che per insegnare alla figlia a non inseguire un successo effimero, il padre ha confezionato un video che ha fatto un successone pazzesco, con oltre 8 milioni di visualizzazioni. Nella clip si sente il muratore chiedere alla figlia se sta pensando di andare a scuola. “Non serve – è la replica della ragazzina – potrei guadagnare di più come influencer che studiare e avere una professione”. “Il tuo zaino è pesante?”, ha chiesto il padre, e al “no” della figlia le ha detto: “Alza quel sacco di cemento allora, è pesante? Sai perché non riesci ad alzarlo? Perché sei delicata e sei cresciuta in mezzo alle comodità, ma il mondo reale non è così, è duro, e lì ti devi guadagnare i soldi col sudore. Studiare è importante, tesoro. Noi ti diamo l’opportunità di farlo, non gettare via tutto”. Dai, giusto.

GUARDA IL VIDEO

Molti utenti hanno però criticato il padre per aver esposto sua figlia sul social, creandole probabilmente dell’imbarazzo. Altri ancora, invece, hanno detto di aver capito la lezione. “Il problema non è essere un influencer, ma voler lasciare la scuola”, ha affermato un utente. “Secondo me quello che ha fatto è un ottimo esempio, ma penso che se gestisci bene il tuo tempo puoi fare entrambe le cose senza problemi”, ha scritto un altro. Figa, quanto è difficile fare i genitori in tempo di social?