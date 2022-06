Meloni “Partito maggioranza di relativa non esiste più, andare a votare”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Credo ci si debba porre il problema che il partito di maggioranza relativa che tiene in piedi il governo non esiste più. Secondo me si dovrebbe votare”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. L’approvazione della risoluzione di Fratelli d’Italia sull’Ucraina “non è assolutamente un appoggio esterno al Governo – ha precisato Meloni – anzi, è un tentativo di salvare la faccia dell’Italia, non del Governo, di fronte a una crisi internazionale nella quale il Governo pretendeva di presentarsi in una posizione balbettante, una cosa che noi avremmo pagato. Questo dimostra ancora una volta quanto questa maggioranza non sia in grado di fare assolutamente niente”.

(ITALPRESS).