M5S, Cancelleri: “Di Maio resta un amico, ma le nostre strade si dividono. W il MoVimento 5 Stelle”

“Ieri è stata una giornata difficile – si legge nel post – e dolorosa, tanti amici e colleghi che per anni hanno lavorato con dedizione sul territorio hanno preso una decisione, la loro decisione, quella di andare via dal MoVimento 5 Stelle. Rispetto la loro scelta, non la condivido sia chiaro, ma rispetto loro e la loro scelta e chiedo a tutti voi di evitare di rivolgergli insulti, noi non siamo questo, la nostra comunità, quella del MoVimento 5 Stelle, è una comunità di pace, che sa rispettare e con determinazione contrastare sui temi, ma non abbiamo mai usato l’insulto come posizione politica, perché la maleducazione non è una posizione politica, è solo maleducazione. In tanti mi avete chiesto cosa avrei fatto adesso, ma per me la domanda non esiste nemmeno, il mio impegno, i miei valori, le idee per le quali sono politicamente attivo e che oggi mi permettono di rappresentare tanti cittadini hanno un logo e un nome: MoVimento 5 Stelle. Luigi Di Maio è e rimarrà un amico, sempre e per sempre come dice De Gregori, ma le nostre strade si dividono”.

Poi l’esponente pentastellato siciliano aggiunge: “Ti auguro mille vittorie Luigi, ti auguro il meglio. Oggi però non possiamo farci prendere né dalla nostalgia né dalla delusione, lasciamo fuori lo sconforto e ripartiamo più forti e determinati, bisogna risalire la china, riguadagnare il terreno perso e riprendere per mano le tante persone in cui avevamo acceso l’entusiasmo e a cui adesso sembra spegnersi, riportiamole a battersi per un paese migliore, c’è da lavorare tanto, ma questo, a noi del MoVimento, non ci ha mai spaventato. Giuseppe Conte ci guiderà in questo nuovo corso, e lo farà con la stessa grinta e volontà di quando ci ha guidati dentro al buio della pandemia, facendo innamorare un popolo nuovamente del suo inno e della sua bandiera e portandolo fuori dal buio facendolo riconoscere di nuovo nelle istituzioni. Forza Presidente siamo con te. E allora in alto i cuori, non è il momento di mollare. Il MoVimento 5 Stelle è morto. W il MoVimento 5 Stelle”.