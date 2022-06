Legale mamma Elena, valuterò se fare richiesta di perizia psichiatrica

“Farò visitare prima la signora da uno specialista di mia fiducia per verificare se vi siano profili di rilevanza psichiatrica che possano aver agito sul fatto, poi, in seguito, valuterò se fare richiesta di perizia psichiatrica”. Così a LaPresse Gabriele Celesti, il legale di Martina Patti, la donna accusata dell’omicidio della figlia Elena, di 4 anni, avvenuto a Mascalucia, in provincia di Catania. Nello specifico la Patti è accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Avrebbe infatti prima ucciso la bambina in casa, con un coltello da cucina, poi ne avrebbe sotterrato il corpo in un terreno incolto.”La mia assistita è una donna stravolta – prosegue – sta prendendo consapevolezza solo adesso di aver sconvolto, con il suo gesto, non solo la sua stessa vita ma anche la vita del padre della bambina e di tutti i suoi familiari”, ha concluso il legale.