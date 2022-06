Krav Maga, stage a Parigi: ospite il maestro nisseno Alfonso Torregrossa

Un successo strepitoso in occasione di uno stage internazionale organizzato a Parigi ieri pomeriggio di Krav Magà, che ha visto la presenza di un ospite d’eccezione come il Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa , esperto internazionale in Jujutsu e Krav Magà , tra i più apprezzati maestri di questa disciplina a livello internazionale, giungere da Caltanissetta per tenere un pomeriggio di lezione agli oltre 1000 partecipanti.

Il Mastro Alfonso Torregrossa , già responsabile capo Istruttore della IPO International Police Organization, ha affrontato ed insegnato le corrette modalità di difesa a distanza ravvicinata per gli agenti di polizia e sicurezza , difesa contro avversari armati di coltello e viceversa.

Numerosi sono stati gli operatori delle Forze dell’Ordine che hanno potuto apprendere le migliori tecniche di protezione e sopravvivenza nel caso in cui tempo e distanza dall’aggressore armato di coltello siano troppo ridotti per poter fare fuoco con l’arma di ordinanza, utilizzandola ad esempio come oggetto contundente, oppure nel gestire una possibile caduta a terra e poter tutelare la propria incolumità di fronte ad un avversario che continua a sferrare fendenti.

Lo scopo di questo seminario è stato quello di poter trasmettere certe abilità che possono essere preziose per sopravvivere ad un’ aggressione e tornare dai propri cari. Il messaggio è stato colto con entusiasm