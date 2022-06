Italia. Covid, fiammata contagi: in 7 giorni +51%. Giù i morti: -27%

Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi da Covid in Italia, mentre calano i decessi: sono stati quasi 75mila in più i nuovi casi rispetto alla precedente. È quanto emerge dall’analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 13-19 giugno 2022. L’impennata conferma l’ormai forte circolazione anche in Italia dell’ultima variante di Omicron, la BA.5, molto più contagiosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti.

Sono stati in totale 219.234, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +51,89% rispetto ai 144.333 della settimana 6-12 giugno, che a sua volta aveva segnato un +26,14% sui 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno. In calo, però, i numeri sui decessi: la passata settimana i morti totali sono stati 330, -27,15% sui 453 del 6-12 giugno e meno della metà di un mese fa (708 vittime nel periodo 16-22 maggio). S