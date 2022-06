Fortnite & GrandVision lanciano l’esclusiva collezione di occhiali Unofficial

GrandVision e Fortnite lanciano la nuova ed esclusiva collezione di occhiali Unofficial, la prima che prende il nome dal titolo di gioco di Epic Games. Tanti i modelli e le montature colorate. Non mancano neppure gli occhiali da sole, 8 per la precisione, super cool e due montature con filtro per la luce blu. Ogni modello della nuova collezione è unico perché rappresenta un elemento iconico dell’universo di Fortnite. Gli stili, le forme, i materiali (che garantiscono una protezione ottimale dalle radiazioni dei raggi UV) e la varia gamma cromatica permettono di soddisfare le esigenze di tutti e garantiscono che ci sia sempre un paio di occhiali per ogni occasione, perfetto per completare il proprio outfit.

Perché scegliere lenti colorate per gli occhiali in estate

Lenti a specchio con tonalità arancio-rosato ed una montatura in metallo oro-rosa o di un verde chiaro semi-trasparenti, lenti rosa chiaro in un modello dalle grandi dimensioni, sono solo alcuni dei coloratissimi modelli della nuova collezione Unofficial disponibile sul sito di GrandVision Italia da sfoggiare quest’estate. Perché scegliere i classici occhiali da sole neri quando si ha una vasta gamma di lenti colorate con cui sbizzarrirsi per look super cool? Certo, niente esclude che i tradizionalisti possano scegliere il black, ma magari optare per una forma particolare o scegliere una montatura nera e delle lenti colorate molto chiare. Ogni paio di occhiali, dal design fresco e giovane, risalterà al meglio il viso di chi li indossa dando un tocco di originalità al look.

I consigli pratici per scegliere gli occhiali da vista e da sole

Ma come scegliere gli occhiali da vista o da sole più adatti? Bisogna prendere in esame la forma del viso e individuare il modello che lo risalta al meglio. In particolare, se il viso è:

Ovale si può optare per un paio di occhiali squadrati ed eventualmente anche vistosi;

Rotondo ha bisogno di una montatura con lenti rettangolari o squadrate con una cornice sottile;

Triangolare con fronte ampia e mento appuntito serve una montatura dalla forma arrotondata o ovale con lenti allungate verso l’alto;

Trapezoidale necessita di una montatura larga (come quella a farfalla);

Allungato si abbina perfettamente con una montatura dalle lenti grandi e spesse;

Squadrato gli occhiali devono essere arrotondati e incurvati con lenti piccole.

Per la scelta degli occhiali da sole, invece, si può tener conto anche del colore dei capelli e della carnagione ed eventualmente creare dei contrasti cromatici. Per esempio, se il soggetto ha la pelle molto chiara e dal sottotono freddo deve scegliere un paio di occhiali da sole bianco, verde, nero, blu, argento, rosa con lenti colorate tendenti al griglio, al verde o al blu. Chi ha la pelle olivastra e i capelli neri può scegliere un paio di occhiali da sole di colore rosso, dorato, beige o giallo con lenti colorate anche molto accese. Chi ha i capelli castani, invece, deve preferire montature dorate o rosse, mentre chi li ha ramati può optare per un paio marrone o tartarugato.