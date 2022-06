Covid in Sicilia, tasso di positività al 17,5%: 1.551 i contagiati, 6 i morti

Sono 1.551 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 8.844 tamponi processati in Sicilia, secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.776. Il tasso di positivita’ sale al 17,5% (il giorno precedente era al 7,6%). La Sicilia e’ al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 52.562 con un aumento di 858 casi.

I guariti sono 1.022 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 11.121. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 625, 35 in piu’ rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 26, quattro in piu’ rispetto al giorno prima.

Catania 528, Messina 93, Siracusa 131, Trapani 84, Ragusa 52, Caltanissetta 52, Agrigento 85, Enna 19.