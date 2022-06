Coronavirus, l’immunologo Abrignani: “40 per cento vaccinati si può infettare ma non è allarme”

“Il 40 per cento dei vaccinati si può infettare e il 7 per cento per la seconda volta, il doppio rispetto alle altre varianti”. Così dice l’immunologo dell’università Statale di Milano, Sergio Abrignani, in una intervista al Corriere della sera. “I contagi sono allarme in crescita eppure non vedo segnali di eccessivo. Ora il virus è più contagioso ma meno aggressivo, i ricoveri in ospedale non salgono in proporzione ai casi di infezione”. Insomma – spiega il professore – bisogna stare “attenti”, ma “non preoccupati”.

Il virus ci ha sorpresi? “In effetti che mentre in estate tutti i virus respiratori tendono a sparire questo è stato capace di un colpo di coda esprimendosi con un picco fuori stagione e con una sottovariante più trasmissibile, però non di molto. Sta cercando la sua strada fra noi”.