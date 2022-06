Concorsi musicali, numerosi premi per gli studenti del Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta

Gli studenti del Liceo Musicale “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta, in questi ultimi mesi, hanno partecipato a diversi concorsi nazionali piazzandosi ai primi posti della classifica. Sono ragazzi che in questi anni hanno dovuto affrontare lo studio dello strumento musicale in DAD (didattica a distanza) con tutte le difficoltà legate alla connessione, non sempre delle migliori. Ritornati in presenza, la didattica di alcuni strumenti, quali il canto e gli strumenti a fiato, è ricominciata ma con notevoli limitatezze dettate dalle norme anti Covid.

Nonostante tutto, gli studenti, forti della loro passione e guidati dai loro insegnanti, hanno saputo affrontare le difficoltà con una applicazione costante e continua e si sa …lo studio premia!!!!

Questi i ragazzi premiati nei diversi concorsi:

II Concorso Musicale “Beethoveniamo” promosso dall’Associazione “Alma Musicae” di Latina

Pietro Nigro II A MUS Canto – II premio con 91/100 (primo premio non assegnato)

III Concorso Musicale Nazionale “Josè Cardinale” di Mussomeli

Coro Eutherpe – I premio con 95/100

Davide Failla II A MUS Pianoforte – II premio con 92/100

Pietro Nigro II A MUS Canto – II premio con 94/100 (primo premio non assegnato)

Carmelinda Turco II A MUS Canto – II premio con 94/100 (primo premio non assegnato)

∞∞∞∞∞∞

Concorso Musicale Nazionale Paolo Ferro – Scicli ( RG)

Davide Failla – II A MUS Pianoforte – II premio con 93/100 (biennio Licei)

Giulia Toscano – III A MUS Pianoforte – II premio con 90/100 (triennio Licei)

Pietro Nigro – II A MUS Canto – II premio con 93/100 (biennio Licei)

Carmelinda Turco – II A MUS Canto – I premio con 95/100 (biennio Licei)

∞∞∞∞∞∞

VI Concorso Nazionale di Musica “Ghelas Music” Gela

Toscano Giulia III A MUS Pianoforte – III premio con 90/100 (triennio Licei)

Tumminelli Carla III A MUS Canto – III premio con 92/100 (triennio Licei)

Failla Davide II A MUS Pianoforte – III premio con 92/100 (biennio Licei)

Aurora Mulè I A MUS Canto – II premio con 93/100 (biennio Licei)

Carmelinda Turco II A MUS Canto – II premio con 93/100 (biennio Licei)

Pietro Nigro II A MUS Canto – I premio assoluto 100/100 (biennio Licei)

Francesco Di Giugno IV A MUS Canto – I premio assoluto 100/100 ( triennio Licei)