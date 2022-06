Come creare il tuo negozio on line

Vendere online è come vendere in un negozio fisico?

Più o meno sì, e come tutte le altre attività commerciali, richiede impegno, conoscenza e determinazione.

Per vendere online bastano un sito, uno store ben organizzato con foto e descrizioni, e una strategia di marketing per promuovere l’impresa dove e quando serve.

Come realizzare un sito? È possibile fare tutto da soli o bisogna assumere qualcuno?

Tutto dipende dalla determinazione e dalla conoscenza di internet che si possiede perché, in generale, al giorno d’oggi creare un sito è alla portata di tutti.

Prima di iniziare, scegli bene gli step da seguire.

Scegli una nicchia

Prima di cimentarsi nella vendita online, bisogna trovare una nicchia di mercato ben specifica.

Vendere tutto a tutti, su internet, non sempre funziona.

I consumatori preferiscono acquistare i prodotti da aziende specializzate in un determinato settore, ed è quindi consigliabile scegliere solo una categoria di prodotti, e poi una nicchia in cui specializzarsi.

Esegui un’analisi SWOT per capire punti di forza e di debolezza, e come approcciare al meglio un determinato mercato.

Questo renderà più semplice raggiungere i clienti target, garantendo una pubblicità efficace e meno costosa.

Quale modello di business scegliere?

Dropshipping, white label, oppure prodotti realizzati da te?

Ogni modello di business può essere più o meno adatto alle tue esigenze aziendali, quindi scegli con cura.

Se il dropshipping semplifica tutto, è anche vero che, rispetto allo spedire tutto dal proprio magazzino, implica dei costi superiori e alcuni rischi da non sottovalutare.

Scegli un dominio efficace

Un dominio web è l’indirizzo del tuo negozio online.

Molti utilizzano il nome del proprio brand come dominio, ma non è obbligatorio e potresti anche scegliere una parola chiave comune tra i tuoi clienti.

Come costruire il sito web?

WordPress è una delle piattaforme maggiormente utilizzate al mondo.

Ti consente di creare siti internet professionali, blog e negozi digitali dove inserire tutti i prodotti, l’accesso clienti, riepilogo fatture, e molto, molto altro ancora.

Si stima che più del 50% dei siti internet venga creato con WP, che necessita però di capacità di programmazione, oppure di aggiungere un plugin drag and drop per costruire il sito più facilmente.

Shopify e Magento

Una delle piattaforme di creazione siti e-commerce più nota e apprezzata al mondo è Shopify. Con la stessa semplicità di WordPress, ti aiuta a creare da zero e in pochi passi il tuo sito e-commerce, con la grafica, le foto, i colori, e tutto ciò che desideri.

I costi sono piuttosto accessibili, la manutenzione del sito è facile, e in più Shopify offre un centro di formazione in cui imparare tutto ciò che ti serve, così come fa Magento che è un’ottima alternativa in termini economici e pratici.

Personalizza tutto

Confezioni regalo, buste e pacchetti per i clienti? Devono essere personalizzati e subito riconoscibili.

Spedisci i prodotti ai tuoi nuovi clienti dentro borse personalizzate, e trasformale in regali aziendali.

Cosa sono i regali aziendali? Si tratta di oggetti di uso frequente, utili in casa, in ufficio, in palestra e nel tempo libero, personalizzati con logo aziendale a scopo promozionale.

Offrire prodotti personalizzati con il tuo nome aziendale, di ottima qualità e resistenti, è un ottimo modo per pubblicizzare il tuo negozio. Regala borse personalizzate originali e carine in cui consegnare ai clienti i prodotti acquistati, e usa carta da regalo con il tuo logo per maggiore visibilità.

Se le borse stampate non sono sufficienti, aggiungi delle penne personalizzate al kit pubblicitario, e inserisci in bella vista l’indirizzo del tuo negozio online.

Usa i social

Vendere online senza passare dai social per farsi pubblicità? Meglio di no.

Tutti o quasi usano i social, anche per trovare prodotti interessanti: promuovi il tuo brand con pay per click, contest, eventi live o virtuali, e ottieni quanti più follower possibile con il passaparola.

Gestire un e-commerce può sembrare complicato all’inizio, soprattutto se non hai esperienza. Internet è ricco di informazioni, quindi non avere paura e goditi la tua nuova esperienza di vendita digitale.