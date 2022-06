Catania, omicidio piccola Elena: Questura, vietate televisioni e foto in Cattedrale per il funerale

Divieto di accesso a telecamere e fotografi nella Cattedrale di Catania, domani, durante i funerali di Elena, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti, di 23 anni. A fornire le immagini in diretta sara’ l’Arcidiocesi su YouTube e Facebook. Per la cerimonia, che iniziera’ alle 17, la Questura di CATANIA ha “predisposto accurati servizi di ordine pubblico” affinche’ “possa svolgersi in modo ordinato e senza alcuna turbativa”.

Prevedendo “una grande affluenza di persone desiderose di dare l’ultimo saluto alla piccola Elena”, l’accesso alla Cattedrale “sara’ permesso dall’ingresso laterale di via Vittorio Emanuele che sara’ raggiungibile soltanto percorrendo la via Raddusa, riservando l’entrata principale esclusivamente al feretro”