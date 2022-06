Catania, la mamma ha ucciso Elena con coltello da cucina: “Era gelosa, non voleva si affezionasse alla nuova compagna del padre”

Martina Patti, la madre che ha confessato di aver ucciso sua figlia Elena, di 4 anni, ha precisato “di averlo portato a termine in maniera solitaria, dopo essere andata a prendere Elena all’asilo (era tra l’altro il primo giorno del Grest), utilizzando un coltello da cucina”. E’ quanto rileva la Direzione distrettuale antimafia di Catania in una nota. “Il corpicino della bambina, all’esito dell’ispezione medico legale, ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intrascapolare”, rilevano ancora gli inquirenti.

Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti “per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente” in quanto non tollerava che alla donna ” si affezionasse anche la propria figlia”. Lo scrive la procura di Catania in una nota in cui ricostruisce l’omicidio della piccola dopo il fermo di Patti per omicidio premeditato e pluriaggravato, l’omicidio della piccola.