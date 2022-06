Caltanissetta, sai perché devi “comprare nisseno”? L’esilarante spiegazione di Roberto Gallà

Nessuno poteva pensare, fino a qualche settimana fa, che il video promozionale che incitava i nisseni a comprare nelle attività locali, invece che preferire altre aree commerciali oppure gli acquisti online, sarebbe diventata una celebre saga con tanto di Spin Off.

Sì, perché sono piovute numerose critiche sul video di pochi minuti realizzato da una società di Palermo (eh, sì… per il Sindaco Roberto Gambino e la sua Giunta le cose “fatte a una certa maniera” devono essere affidate a professionisti esperti che si possono trovare solo al di fuori dei confini non solo comunali ma addirittura provinciali).

Numerose e variegate le segnalazioni di “perplessità”. Alcune, assolutamente soggettive, sono state concentrate sul soggetto – ritenuto a tratti soporifero – altre di tipo oggettivo partendo già dalla location scelta per le riprese in città. Oltre un veloce sfondo in qualche scena che permette di collocare la vicenda in Piazza Garibaldi (in una zona nella quale è vietata la sosta) il nome di “Caltanissetta” non viene nemmeno citato.

Del prodotto finale, insomma, vengono “miracolati” soltanto i due attori protagonisti colpevoli – forse- solo di aver accettato l’ingaggio di un lavoro che, proprio come l’opera teatrale “Aspettando Godot” di Beckett, lascia lo spettatore fermo ad attendere un colpo di scena illuminante… che alla fine però non arriva.

Il video, in poche ore, è diventato virale e ha conquistato il web, ha stimolato accese discussioni in trasmissioni radiofoniche e creato addirittura lo Spin Off “Io compro Sancataldese”.

Paladino di questa causa (costata alla città 12.200 euro, somme versate in anticipo e prima di aver visionato il prodotto finale) è stato Roberto Gallà che, da professionista affermato e competente, ha voluto prima approfondire le motivazioni alla base di questa esclusione aprioristica dei nisseni proprio nello spot in cui si invitava ad acquistare in loco mostrando di aver quantomeno “toppato” nella campagna di comunicazione del messaggio.

Guarda il Video

Un giudizio non dettato “dall’invidia” di non essere stato scelto bensì da critico conoscitore dell’ambito professionale.

Dopo la visione dello spot, inoltre, togliendosi qualche altro “sassolino dalla scarpa”, ha voluto quantificare il valore economico della produzione includendo sia i costi materiali sia quelli legati alla creatività intellettuale e artistica di chi ha curato soggetto, regia e montaggio. Conti e numeri alla mano ha mostrato l’eccessiva spesa per un prodotto che, più grave ancora, non conquista il target e, dunque, non raggiunge la Mission.

Dopo tanta riflessione, però, Roberto Gallà ha confessato di aver ricevuto “un’illuminazione” e compreso, finalmente, qual è la vera spinta propulsiva che, dopo la visione di questo cortometraggio, porta i cittadini di Caltanissetta a scegliere di “comprare nisseno”.

La vera forza motrice, da quanto appena spiegato nel video, è la “minaccia” di doversi ritrovare nuovamente invasi da costosissimi spot come quello acquistato dalla Giunta comunale. E allora meglio “comprare nisseno”.