Caltanissetta, le emozioni travolgenti del Davide La Paglia day. I tifosi: “Il tuo nome nella storia, la tua forza, vanto e gloria”

Un concentrato di emozioni coinvolgenti e toccanti quelle “vissute” venerdì 24 giugno allo stadio Palmintelli di Caltanissetta, in Viale della Regione, per il Davide La Paglia day, #DLP6. Uno stadio gremito, traboccante di passione, ha accolto il 59enne ex giocatore della Nissa, più volte capitano con oltre 400 presenze, oggi impegnato nell’aspra lotta contro la Sla che lo ha reso immobile da oltre 12 anni.

In campo circa 70 giocatori della Nissa degli anni d’oro che hanno dato vita ad una partita amichevole per la raccolta di fondi contro la Sla e per omaggiare Davide La Paglia, #DLP6. L’evento è stato reso possibile dall’impegno di Gianluca Italia, Alessio Cordova, Manlio Mendolia e Gianluigi Chiarelli che hanno coinvolto “Le vecchie glorie biancoscudate” e le Brigate Ultrà Nissa 1978, per rendere onore al capitano per antonomasia della formazione biancoscudata che ha indossato l’iconica maglia numero 6.

Palmintelli stracolmo, gradinata ribollente di passione e giocatori storici sul rettangolo di gioco, seppur con i capelli bianchi o qualche chilo in più, che hanno catapultato i nisseni indietro negli anni: i sogni, i ricordi di un’epoca di vittorie biancoscudate irripetibili, hanno avvolto tutti quelli che erano seduti nello stadio del capoluogo nisseno

Termometro delle emozioni e della passione che ha toccato il picco quando alle 19.30, i giocatori schierati in campo, hanno accolto Davide La Paglia, accompagnato dalla moglie Daniela e dalle figlie, Ester e Sofia. Poi una rapida cerimonia di premiazione, aperta dalla benedizione di Padre Peppe Alessi.

Inizialmente ha parlato Michele La Pusata, vice presidente nazionale Aisla. Davide La Paglia è stato poi omaggiato con una targa da Sandro Morgana, presidente regionale Lnd, con una targa da Ottavio Bruno per l’associazione Nisseni dal Mondo; una targa è stata consegnata anche da Sergio Iacona, presidente della Nissa. Gianluigi Chiarelli ha donato a Davide, la maglia originale di Ibrahimovic autografata. Infine Alessio Cordova e Giovannino Italia hanno offerto a #DLP6 una maglia delle Brigate.

Non è mancato il pensiero per 5 atleti biancoscudati scomparsi prematuramente: Marco Tomaselli, Luigi Pecoraro, Giacomo Cusimano, Cesare D’Agostino ed Ercole Giudice; ai loro familiari, Davide ha voluto consegnare una maglia ricordo.

Prima del calcio d’inizio della gara, effettuato dallo stesso Davide, La Paglia ha ricevuto un ulteriore pensiero da Gianluca Italia.

Non sono mancate le lacrime che hanno rigato il molto di volti e l’emozione, pregnante e avvolgente, che ha travolto Davide sia nel saluto iniziale degli ex compagni, sia nella toccante parte finale, quando ha ricevuto sotto la gradinata un coro roboante.

Ultrà protagonisti fin dall’inizio con lo striscione dedicato a Davide, “Il tuo nome nella storia, la tua forza, vanto e gloria”. Una giornata indimenticabile per celebrare a forza di un uomo che lotta come un titano contro una malattia subdola: la città e gli ex compagni gli hanno reso omaggio, per un pomeriggio che resterà scolpito nella mente e nel cuore di molti.

L’evento è stato ‘guidato’ dalle tre “voci” nissene di Tony Maganuco, Alfonso Grillo e Donatello Polizzi. L’intera manifestazione è stata filmata e trasformata in un video ‘speciale’ dal multimedia producer Totò Venti.

Da non dimenticare il contributo offerto alla pubblicizzazione su facebook dalla pagina brillantemente curata da Michele Di Giugno.

Ecco l’elenco completo degli idoli che hanno nuovamente illuminato il Palmintelli.

PORTIERI: Mazza, Di Prima, Garro, Morreale e Calaiò;

DIFENSORI: Cracolici, Puglisi, Falletta, Castellana, Sampino, Cammarata, Tarantino, Nicosia, Amico, Labruzzo, Paollila, Galiano, Gianluca Italia, Talluto, Barone, Cartone, Stiano, Torrente, Criaco, Bonino, D’Auria e Scurto;

CENTROCAMPISTI: Pecoraro, Satorini, Giovanni Italia, T. Lo Cascio, Giannone, Adragna, Avola, Pipitone, Grosso, Filippazzo, Parenti, Bosco, Satta, Carlino, Giacomo Messina, Rappa, Tripi, Battaglia, Ambra, Tony Messina, Cenani, Caccetta, Gargano, Pensabene ed Andolina;

ATTACCANTI: Zappalà, Grillo, Sperlinga, Colombo, N. Pollara, L. Torregrossa, Schillaci, Pizzo, Venniro, Lacagnina, Di Gaetano, Costigliola, S. Lo Cascio, Mendolia, Mattiuzzo, Cipollone ed Ammendola.