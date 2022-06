Caltanissetta: istituto “M.L.King” ospita il Premio Regionale di Giornalismo e Poesia “Anna Maria Ermigiotti”

L”Istituto Comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Rosa Cartella ha ospitato la cerimonia di premiazione del Premio di Giornalismo e Poesia dedicato alla memoria della giornalista “Anna Maria Ermigiotti”, collaboratrice per “La Sicilia”, “La Gazzetta del sud”, “Il secolo d’Italia”.

Al concorso, patrocinato dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, hanno partecipato gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado della Sicilia, inoltre una sezione extra scuola rivolta agli adulti. Sono pervenute più di 400 opere. La preside, da sempre promotrice di eventi culturali, ha tenuto a sottolineare quali siano le finalità del premio e cioè stimolare le capacità creative, fare acquisire a chi scrive le competenze specifiche nel campo della poesia e del giornalismo, inoltre riflettere sulle problematiche sociali. Una giuria qualificata ha giudicato le opere in concorso, riguardanti due anni scolastici, visto che lo scorso anno causa pandemia l’evento non si è potuto tenere in presenza. Ecco, di seguito, le opere vincitrici e i relativi autori: Sezione A Poesia Scuole Primarie Sicilia 1° posto “Un sogno di pace” di Sofia Cassina III E Giotto Cipolla Palermo referente Inss. Fiorella Munda, Melania Federico, Gabriella Gulotta, Emilia La Vecchia; 2° posto “Alzati” di Martina Fallea V A I.C. Bers. Urso Mendola plesso Pirandello Favara (AG) referente Ins. Anna Maria Nobile; 3° posto ex aequo “A Santa Rosalia” di Lorenzo Fileccia III D referente Ins. Piera Sclafani; 3° posto ex aequo “Il re del mondo” di Giuseppe Pio Lo Sardo V G plesso G. La Lomia Ist. Don Bosco Canicattì referente Ins. Loredana Bosco; 3° posto ex aequo “Famiglia” di Chiara Borzellino V B plesso G. La Lomia Ist. Don Bosco Canicattì referente Ins. Loredana Bosco; Menzione speciale alla raccolta di poesie su “Santa Rosalia” classi V E e V F a.s. 2020/2021 plesso Palagonia Giotto Cipolla Palermo referente Ins. Giuseppina Di Criscio; Attestato di merito classe III E Giotto Cipolla Palermo. Sezione B Poesia Scuole Secondarie di I grado 1° posto “Libertà” di Flavia Moscato II B I.C. Bers. Urso Mendola plesso Mendola Vaccaro Favara (AG) referente Ins. Laura Sgarito; 2° posto “Flagellu di l’umanità” di Salvatore Cristian Cancilla II B I.C. Bers. Urso Mendola plesso Mendola Vaccaro Favara (AG) referente Ins. Laura Sgarito; 3° posto “L’aulivu” di Giuseppe Pitanza II C I.C. Bers. Urso Mendola plesso Mendola Vaccaro Favara (AG) referente Ins. Gaetana Nobile. Sezione C Poesia Scuole Secondarie di II grado 1° posto “La fragilità del bullo” di Enrico Faraci – Alberto Lattuca II D Liceo Scientifico “A. Volta” Ins. Giovanna Scarpulla referente Ins. Maria Giulia Palermo; 2° posto “La mia Itaca” di Alessandro Barilà II T Liceo Scientifico “A. Volta” Caltanissetta a.s. 2020/2021 Ins. Gaia Lombardo referente Ins. Maria Giulia Palermo; 3° posto “Mai più guerre” di Karla Brunco II L IPSIA “Galileo Galilei” Caltanissetta; Attestato di merito “L’antico mondo di Riccardo Garito III F Liceo Scientifico “A. Volta” Caltanissetta Ins. Ernesta Musca. Sezione D Poesia Scuola Primaria “M. L. King” Caltanissetta 1° posto “Magica armonia” della classe V A plesso “Santa Flavia” referente Ins. Silvana Riggi; 2° posto “Alle donne” della classe III B plesso “Michele Abbate” referente Ins. Maria Grazia Giammorcaro; 3° posto ex aequo “Pensieri” di Ginevra Cancemi IV C plesso “Michele Abbate” referente Ins. Salvatore Siina; 3° posto ex aequo “Le strade e i colori del mondo” della classe III C plesso “Michele Abbate” referente Ins. Ivana Maria Messina; Menzione speciale “Amore” di Elena Pilato IV A plesso “Michele Abbate” referente Ins. Salvatore Siina; Sezione E Poesia Scuola Secondaria di I grado “M. L. King” Caltanissetta 1° posto “Amore in 4 versi” di Francesca Zito III D plesso “Pietro Leone” referente Ins. Maria Rita Riccobene; 2° posto “L’acqua” di Virginia Giangreco II F plesso “Pietro Leone” referente Ins. Mirella Siracusa; 3° posto “L’acqua” di Salvatore Giugno plesso III “Santa Flavia” referente Ins. Rosa Lodato. Sezione F Adulti over 18 1° posto “Un bambino nella pancia” di Lorenzo Peritore; 2° posto “In memoria di Adnan Siddique di Enza Spagnolo; 3° posto ex aequo “Fratelli nel sangue” di Giuseppe Mistretta; 3° posto ex aequo “Aspromonte mio diletto” di Vincenza Romeo; 3° posto ex aequo “ ‘A vita e i jorna” di Maria Luisa Macaluso; 3° posto ex aequo “Al fumatore” di Graziella Richiusa; Menzione speciale Volume “Santa Rosalia” delle autrici Piera Sclafani e Loredana Cicero; Menzione speciale Raccolta “C’era ‘na vota c’era” curata da Giuseppina Di Criscio; Menzione speciale “La vita” di Rosario Diliberto. Sezione A Giornalismo Scuole primarie Sicilia 1° posto “La tremenda paura di Marta” di Elena Di Marzo III E Giotto Cipolla Palermo referente Ins. Fiorella Munda; 2° posto “Il cavaliere Riccardo” di Edoardo Lo Verso III E Giotto Cipolla Palermo referente Ins. Fiorella Munda; 3° posto “La gelosia delle sorelle” di Flavia Caldara III E Giotto Cipolla Palermo referente Ins. Fiorella Munda. Sezione B Giornalismo Scuole Secondarie di I grado Sicilia 1° posto “Illuminiamo il ricordo: Rosario Livatino” di Delia Parrino III B I.C. Bers. Urso Mendola plesso “M. Vaccaro” Favara (AG) referente Ins. Fabiana Pendolino 2° posto “Cosa spinge l’uomo a violare ogni diritto umano” Emanuela Urso II A Scuola Secondaria di I grado “G. Carducci” San Cataldo (CL) referente Ins. Barbara Cammarata; 3° posto “Intervista alla nonna” di Simone Pecora Pietraperzia (En). Sezione C Giornalismo Scuole Secondarie di II grado Sicilia 1° posto “Body shaming, cos’è e perché va combattuto” di Alice Morreale V C Liceo Classico Foscolo Canicattì (AG) Ins. Marzia Sciascia Cannizzaro; 2° posto “Il teatro e la sua funzione educativa” di Miriam Parisi 3 F Liceo Scientifico “A. Volta” Ins. Ernesta Musca referente Ins. Maria Giulia Palermo; 3° posto “Cannabis legale, la resurrezione di un dibattito tra avanguardia e scetticismo” di Bruna Badalamenti V C Liceo Classico Foscolo Canicattì (AG) Ins. Marzia Sciascia Cannizzaro. Sezione D Giornalismo Scuola Primaria “M. L. King” Caltanissetta 1° posto “Intervista a Julia Tonkonog: La testimonianza di una maestra in diretta dall’Ucraina” degli alunni della redazione del progetto “A Scuola di Giornalismo” referente Ins. Salvatore Siina; 2° posto “Intervista ai nonni” della classe III B referente Ins. Maria Grazia Giammorcaro; 3°posto ex aequo “Giornata mondiale dell’acqua” della classe II B a.s. 2020/2021 Ins. Maria Grazia Giammorcaro; 3° posto ex aequo “Intervista al Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino” di Emma Capizzi referente Ins. Salvatore Siina. Sezione E Giornalismo Scuola Secondaria di I grado “M. L. King” Caltanissetta 1° posto “Giusto mantenere in vita le tradizioni?” di Luigi Stringi III E plesso “Pietro Leone” referente Ins. Donatella Bognanni; 2° posto “Apparire ed essere” di Riccardo Ventura III C plesso “Ex Onmi” referente Ins. Patrizia Falzone; 3° posto ex aequo “L’importanza di donare” di Gloria Tricoli III E plesso “Pietro Leone” referente Ins. Marilena Pelonero; 3° posto ex aequo “Che cosa sarà mai la guerra” di Marco Cutaia III C plesso “Ex Onmi” referente Ins. Patrizia Falzone. Sezione F Giornalismo Adulti over 18 1° posto “Parlamento sotterraneo” di Teresa Di Fresco (già vice presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia); 2° posto “Fra cinema e antropologia” di Giuseppe Mistretta; 3° posto “L’educazione nell’età moderna” di Fiorella Munda. Hanno partecipato all’evento i presidi Rosetta Morreale dell’Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara (AG) e Rossana Virciglio del Liceo classico “Foscolo” di Canicattì (AG). Gli intermezzi musicali sono stati curati dall’Orchestra del King e la presentazione dell’evento dal docente Salvatore Siina, referente del premio, il quale ha ricevuto una menzione speciale per l’impegno profuso nelle attività di scrittura creativa.