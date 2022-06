Caltanissetta, I.C. “A. Caponnetto”: Erasmus, delegazione di docenti in Spagna

La delegazione italiana formata dai docenti Antonella Lattuca, Rosa Galiano, Salvatore Gallo, dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto”, in relazione al Progetto Erasmus “A New Approach in Education: Blended Learning”, si è recata a Callosa d’en Sarrià in Spagna, dal 24 al 28 Maggio, per il primo Transnational Meeting in cui, le delegazioni dei quattro paesi coinvolti, Italia, Spagna, Turchia, Grecia, hanno definito le linee da seguire per la conduzione del progetto, hanno preso accordi sulle modalità di collaborazione e le mobilità future; i docenti hanno presentato in formato multimediale l’organizzazione scolastica ed hanno seguito, inoltre,un corso di formazione sulla gestione della piattaforma E-twinning.

Il tutto nella cornice di colori e profumi della Spagna, una terra che è nostra sorella. Alicante, Benidorm, Vila Joiosa, Guadalest, Algar, Altea, con i loro aspetti naturalistici, stili architettonici, storico artistici, fonte di ispirazione ieri e oggi per poeti, scrittori e pittori, e le distese di piantagioni di nespolo che con la loro produzione hanno fanno impennare l’economia del paese.

Il team proseguirà i lavori e potenzierà le competenze linguistico comunicative, digitali, team work, imprenditorialità, nella condivisione e in amicizia.