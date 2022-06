Caltanissetta. Domenica sarà consegnata la cittadinanza onoraria al “Pianista della Pace” Davide Martello

CALTANISSETTA. In occasione della Festa della Musica la Città di Caltanissetta ha ospitato diversi artisti che hanno avuto la possibilità di esprimersi davanti ad un pubblico numerosissimo, potendo mostrare la loro arte, la loro creatività, la loro bravura. Nell’occasione, come comunicato dal sindaco Roberto Gambino, il Consiglio Comunale ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria a Davide Martello, il pianista della pace, che ha suonato al confine ucraino nel momento di scoppio della guerra, accogliendo tantissimi profughi al confine.

“Davide – ha commentato il sindaco – è figlio della nostra città, della nostra terra: i suoi genitori sono nisseni ed hanno vissuto a Caltanissetta sino a quando non sono stati costretti ad emigrare in Germania. La sua generosità, la sua bravura, la sua compassione verso il popolo ucraino non sono passati inosservati. Davide ha saputo lenire, con il suono del suo pianoforte, il rumore delle bombe. Ha saputo usare l’arte come risposta al male”. A Davide Martello sarà consegnata la cittadinanza onoraria durante il concerto che terrà in piazza Garibaldi domenica 26 giugno alle ore 21.00.