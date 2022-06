Bimba uccisa a Catania, avvocato madre: “Non so se farà altre dichiarazioni per colmare ‘buchi’, valuteremo”

“La signora ha già fatto questo dichiarazioni, ma non so se ha qualcosa da aggiungere. lo approfondiremo e lo valuteremo”. Lo ha affermato l’avvocato Gabriele Celesti, rispondendo ai giornalisti fuori dal carcere catanese di Piazza Lanza, parlando dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip per la convalida del fermo della sua assistita, Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena , di 5 anni, che si terrà domani mattina.

“Se lei vuole colmare alcuni ‘buchi’ allora farà dichiarazioni aggiuntive. Ma potrebbe scegliere di non farle in questa fase – aggiunge il penalista – e le farà più avanti. Valuteremo non appena avrò la possibilità di interloquire con lei”. L’avvocato Celesti, oggi, non ha potuto incontrare la sua assistita perché è in isolamento fiduciario per le norme anti Covid.