America, mamma di 12 figli: “Incinta per quasi 100 mesi, non ricordo più come si sta senza pancione”

Britni Church, mamma di 12 figli, fatica a ricordare la vita di quando non si è incinte: la giovane donna di 33 anni è dal 2004 che è sempre in dolce attesa, eccezion fatta per tre anni, il 2013, il 2017 e il 2022. Per il resto, ogni anno lo ha passato aspettando uno dei suoi figli. E suo marito, Chris, 30 anni, vorrebbe ancora bambini: “Ma penso di essere a posto così” ha replicato lei ai media.

Britni ha avuto sei bambini dal suo coniuge attuale, Chris, e altri sei figli da una relazione precedente: cinque femmine e sette maschi in totale, e ogni mese la coppia ammette di spendere duecento dollari solo in latte.

“C’è sempre il rumore di qualcuno che urla – dice lei, come riportato dal Toronto Sun – ma per noi è normale. Sono in grado di farcela, in un modo o nell’altro”.

In totale, da quando ha iniziato ad avere figli, la donna è rimasta incinta per quasi 100 mesi.

Britni ha anche un account su TikTok con circa 2 milioni di follower in cui mostra la sua quotidianità: “Mi chiedono spesso se ho tanti figli perché sono religiosa, ma la mia fede non ha nulla a che fare con il numero dei miei bimbi. Li abbiamo voluti perché ce la sentivamo, e basta”.