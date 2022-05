Titti compie 80 anni: l’uccellino Star della Looney Tunes protagonista di nuove iniziative

“Mi è semblato di vedele un gatto”: la frase più celebre di uno dei cartoni più amati al mondo è perfetta per strappare un sorriso e festeggiare i suoi primi 80 anni di vita. Sempre giovane e in splendida forma, l’uccellino Titti diventa protagonista del 2022 con una serie di iniziative e collezioni create appositamente per il compleanno.

Per la star dei Looney Tunes il canale Cartoon Network ha lanciato la campagna Ridisegna il tuo mondo, ma è solo uno degli appuntamenti da tenere d’occhio in questi mesi.

L’invito del canale 607 di Sky è rivolto ai bambini italiani che realizzeranno appunto alcuni degli 80 murales dedicati al personaggio e realizzati da 16 artisti provenienti da tutto il mondo, svelati nelle prossime settimane fino a culminare il 21 novembre, data di nascita di Titti. Saranno tra le attrazioni principali dei tre parchi divertimento Warner Bros (ad Abu Dhabi, in Australia e a Madrid).

Basta tenere d’occhio l’hashtag #Titti80 e il sito dedicato all’evento (www.looneytunes.com) per scoprire quali città li ospitano (anche nella Penisola).

Titti siamo noi

Titti è stato creato con caratteristiche piuttosto forti, ossia indipendenza, simpatia e anche giocosità. Appena visto nel film Space Jam 2 (attualmente disponibile in DVD e Blu-Ray), seguito del gioiellino degli Anni Novanta (disponibile su Netflix), il personaggio inizialmente non aveva il suo caratteristico colore giallo, ma era rosa e senza piume. All’epoca ancora non aveva alle calcagna Gatto Silvestro, ma si è visto vin da subito che i battibecchi tra i due avrebbero divertito generazioni intere.

Da allora Titti ha letteralmente rubato la scena a tutti, anche quando ha fatto una breve apparizione (come nel caso di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ora su Disney+). Dai fumetti ai videogiochi, fino alle installazioni di Banksy, il canarino ha davvero conquistato chiunque e non solo la Nonnina a cui fa compagnia.

Auguri, Titti!

A novembre su Cartoon Network e Cartoonito (canale 46 del digitale terrestre) la serie Looney Tunes Cartoons sarà al centro del palinsesto, ma nel frattempo “yellow is the new black” e la moda si tinge di giallo. A partire dal morbidissimo zaino di peluche Loungefly Tweety Plush Mini Backpack, uno zainetto a forma del canarino con ali che si muovono e il logo del compleanno nella fodera interna.

Anche Monnalisa ha lanciato una linea per bambini dedicata a Titti (sul sito del brand, nelle boutique di tutto il mondo e nei flagship di Roma, Milano e Napoli). E Fila ha realizzato una capsule collection coloratissima che include scarpe e accessori, disponibile online.

Ma questo è solo l’inizio…

Fonte: Alessandra De Tommasi, Style Piccoli