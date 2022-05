Sicilia, rapina in banca a Comiso: in due fuggono con 150.000 euro

Rapina in banca a Comiso intorno alle 14 di questo pomeriggio, alla filiale della Banca San Paolo di corso Ho Chi Min. Almeno in due, con il volto travisato, stando alle prime informazioni, sarebbero entrati nella filiale in orario di chiusura al pubblico e si sarebbero fatti consegnare il denaro.

Per entrare in banca i rapinatori hanno forzato con un ‘piede di porco’ una porta di sicurezza laterale. Il colpo, per le modalita’, non sembrerebbe improvvisato e probabilmente ha avuto dei complici all’esterno. Pare non sia stato fatto uso di armi.

Nessun ferito. I carabinieri della stazione di Comiso sono sul posto, hanno avviato le indagini e stanno raccogliendo le testimonianze e le immagini della videosorveglianza. Il bottino e’ di circa 150.000 euro.