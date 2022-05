Serradifalco. Fondazione Sikana. Un premio per lo studente o la classe che propone la migliore idea progetto di Democrazia Partecipata

SERRADIFALCO. Sarà assegnato un premio allo studente o alla classe di scuola media che avrà messo a punto la migliore idea progetto per la partecipazione al prossimo bando per la Democrazia Partecipata. L’iniziativa è stata promossa da parte della Fondazione Sicana del presidente Giuseppe Di Forti ed è stata presentata agli studenti nel corso di un incontro al quale, oltre agli studenti delle seconde e terze classi della scuola media, hanno preso parte anche la consigliera di amministrazione della Fondazione Sicana Cettina Blando e il sindaco Leonardo Burgio.

E’ previsto un premio di 250 euro per il progetto del singolo studente oppure di 500 euro per il progetto messo a punto da una classe. L’iniziativa, come ha spiegato Cettina Blando, nasce dalla volontà della Fondazione Sicana di coinvolgere quanto più possibile i giovani nella progettualità riferita alla comunità nella quale vivono ed operano.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi seconde e terze della scuola media “Federico Polizzi” e punta a coinvolgere quanti più giovani possibile in un vero e proprio concorso di idee in grado di promuovere il territorio. Il progetto o i progetti ritenuti più significativi potranno prendere parte al bando per la Democrazia Partecipata che, per il 2022, prevede per Serradifalco la somma di 3 mila euro.