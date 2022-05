San Cataldo. La Giunta aderisce a partenariato per progetto rivolto alle donne vittime di violenza

SAN CATALDO. La Giunta comunale, al fine di partecipare all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti antiviolenza rivolti alle donne vittime di violenza maschile, ha aderito ad un partenariato gratuito per partecipare ad un bando pubblico.

La Giunta Comparato, sempre in prima fila nel favorire e incentivare qualsiasi progetto diretto all’informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione, ha sempre promosso buone pratiche in tema di contrasto alla violenza sulle donne. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari

Opportunità, ha emanato un bando per il finanziamento di progetti diretti all’informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile. La Cooperativa sociale Etnos ha avanzato al Comune richiesta di partenariato per il progetto denominato “ Per TE- Casa Rifugio di prima emergenza ….” che si propone di rafforzare la governance territoriale dei servizi di resa in carico delle donne vittime di violenza, supportando le azioni che diversi soggetti delle reti territoriali antiviolenza concorrono a realizzare, garantendo assistenza, sostegno ed accompagnamento delle donne che hanno subito violenza e dei figli minori che hanno assistito ai maltrattamenti:

Il progetto ha lo scopo di realizzare e completare il sistema siciliano di accoglienza regionale con una struttura di emergenza – urgenza di primo livello, che attualmente è carente in tutta la Regione Sicilia. Da qui la decisione della Giunta Comparato di condividere le motivazioni e le finalità del progetto stesso. Nessun onere finanziario è previsto a carico del Comune.