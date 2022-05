Quanto tempo dovrebbe davvero durare un telefono?

Anche se nel 2013 l’Agenzia per la gestione dell’ambiente e dell’energia ha indicato che la vita media operativa di un cellulare è stata stimata in “più di dieci anni”, sembra che questo dato non tenga conto della batteria, che oggi ha un aspettativa di vita inferiore, stimata in 3 anni.

La durata media dei cellulari in Europa

Le differenze tra una tipologia di utenza e l’altra fanno sì che si debba ricorrere alla media per sapere quanto dura un cellulare. In particolare, lo scorso anno, secondo i dati della società di consulenza Kantar, la vita utile media di un telefono cellulare in Europa è stata di 20,5 mesi.

Le persone nel Regno Unito allungano di più la vita utile media dei loro telefoni cellulari, raggiungendo 23,4 mesi o quasi 2 anni. Seguono i francesi, i cui dispositivi durano in media 22,2 mesi.

Al di sotto della media ci sono i tedeschi, i cui cellulari durano in media 20,3 mesi, due mesi in meno di noi.

Con quale frequenza cambiamo telefono?

Se in teoria un telefono può funzionare per dieci anni, in realtà i consumatori lo cambiano molto più spesso. L’azienda specializzata in nuove tecnologie Gartner avanza cifre leggermente più precise: in Europa occidentale i dispositivi vengono cambiati ogni 2,4 anni per un telefono base e ogni 3,1 anni per gli smartphone top di gamma.

Il periodo prima del rinnovo del telefono è stato notevolmente ridotto: nel 2000, i consumatori prevedevano di mantenere il telefono per quattro anni. Nel 2010 contavano solo due anni. Ma questa curva si sta invertendo, secondo Gartner: di recente, i consumatori mantengono i loro dispositivi più a lungo.

Perché cambiare un telefono che funziona ancora?

I motivi sono tanti. Innanzitutto c’è l’aspetto hardware e software: la tecnologia sta cambiando molto velocemente, tanti servizi e alcune applicazioni non funzionano su dispositivi che hanno appena qualche anno. Senza dimenticare un’altra spiegazione . ovvero un’offerta commerciale molto spesso rinnovata che spinge i consumatori ad acquistare un nuovo cellulare mentre il vecchio è ancora funzionante.

I nuovi telefoni hanno una durata della batteria migliore?

Ogni nuova generazione di smartphone incorpora una batteria sempre più efficiente: l’autonomia è quindi migliore ma, allo stesso tempo, gli smartphone più recenti offrono nuove funzionalità e sono quindi anche più energivori. Alla fine, i nuovi dispositivi sono ancora più autonomi rispetto alle generazioni precedenti e consentono di passare molte ore sui social, a guardare video e tutorial online o a tentare la fortuna su bookmakernonaams

Come prolungare la vita del tuo dispositivo?

Molto spesso, è l’autonomia sempre più debole di un telefono che incoraggia il suo proprietario a cambiarlo. Il modo più semplice è quindi sostituire la batteria, operazione quasi sempre possibile con una spesa ridotta.

L’altro problema che si presenta frequentemente riguarda la memoria disponibile, che viene rapidamente saturata sui modelli datati. In questo caso è necessaria una soluzione: alleggerire il dispositivo, eseguendo il backup delle foto e di altri dati sul computer prima di eliminarli dal dispositivo. Senza dimenticare queste tante applicazioni scaricate diversi anni fa e che non usi più da molto tempo.