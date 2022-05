Mussomeli, nel trentennale delle stragi di Capaci e Via d’Amelio: ”Lenzuoliamo il “Virgilio”

MUSSOMELI – Gli studenti nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La manifestazione, dal titolo “Lenzuoliamo il Virgilio”, ha coinvolto gli alunni di tutti gli indirizzi nella realizzazione di lenzuoli rappresentanti alcune delle vittime innocenti di mafia, e ha voluto invitare alla riflessione, partendo dalle parole che lo stesso giudice Paolo Borsellino pronunciò dopo la morte dell’amico Giovanni. Come educatori si ha il dovere di sensibilizzare le nuove generazioni, di dialogare con loro, di affrontare temi importanti come quello della legalità e della lotta alla mafia, di coltivare un terreno fertile perché dia soltanto buoni frutti, perché “se la gioventù le negherà il consenso anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo” (P. Borsellino)