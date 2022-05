Il “L. Russo” di Caltanissetta brilla ai giochi della Chimica 2022

Ancora una volta l’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta, si distingue alle gare regionali dei Giochi della Chimica rivolte ai giovani studenti. L’istituto, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta, si è sempre differenziato per i numerosi riconoscimenti degli studenti in campo scientifico nelle sue diverse articolazioni biologiche, chimiche, mediche, fisiche, e matematiche in quanto, l’offerta formativa, è solidamente strutturata con elevatissimo numero ore di laboratorio curriculare e di docenza teorica.

Il corposo monte ore, la competenza dei docenti e la validità delle strutture e strumentazioni laboratoriali hanno sempre creato le migliori condizioni didattiche perché gli studenti maturassero quella preparazione atta ad affrontare con successo gli studi universitari soprattutto in campo scientifico e, in particolare, le facoltà di carattere medico.

Lo scorso 14 maggio, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”del Polo Papardo dell’Università di Messina, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti e delle scuole che hanno ricevuto il migliore punteggio nell’ambito dei Giochi della Chimica 2022. L’IISS “L.Russo” si è classificato al primo posto assoluto, con un podio costituito da Stefano Grasso (1°posto), Valerio Bonsignore (2° posto), Angelo Cagnina (3° posto) per la categoria C; l’alunno Alessio Di Dio Piluso, invece, si è classificato migliore alunno nella provincia di Caltanissetta per la classe A. Stefano Grasso, come primo classificato, rappresenterà la Sicilia per la classe C alle finali nazionali che si svolgeranno a Roma il 25, 26, e 27 maggio.

Gli studenti sono stati seguiti dai docenti Gioacchino Giunta e Maria Angela Polizzi. L’Istituto inoltre , per il prossimo anno scolastico, amplierà l’offerta formativa con l’istituzione del corso serale. Il corso è rivolto agli adulti che intendono conseguire il Diploma di PERITO CHIMICO, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE. Un indirizzo, come abbiamo potuto assistere, che si è sempre distinto per i numerosi riconoscimenti in campo biosanitario. Con l’ampliamento dell’offerta formativa i corsisti, che si accingeranno a frequentare il corso serale, acquisiranno, non solo competenze specifiche nell’indirizzo sanitario ma, anche, una approfondita preparazione teorica e pratica, da sempre punti di forza dell’IISS “L.Russo”, per i professionista del domani.