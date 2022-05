Gela. Camera di Commercio: interruzione elettrica, uffici chiusi mercoledì 11

Mercoledì 11 maggio 2022 gli uffici della Camera di Commercio di Caltanissetta – Sezione Staccata di Gela, ubicati in atto in Via Sant’Alfredo, 2 – resteranno chiusi per l’intera giornata, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica programmata dalla Soc. E-Distribuzione, per lavori sugli impianti.

Gli uffici riapriranno giovedì 12 maggio 2022.

Resteranno attivi tutti i servizi erogabili attraverso gli sportelli di Caltanissetta in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .