Detox di primavera: per dimagrire, stare meglio e sentirsi più belli

Ormai l’estate è alle porte e per affrontare al meglio le alte temperature e la prova costume seguire un regime detossinante per almeno una settimana è un’ottima idea.

Prima che scoppi il caldo, seguire una dieta detox è il modo migliore per depurare l’organismo, mantenere il peso ideale o addirittura ridurlo, ma anche per godere di un miglior stato di benessere generale, con ricadute positive anche sulla sfera emotivae sulla bellezza.

1 – Detox per depurare il fegato:tra i primi organi a beneficiare di una dieta disintossicante vi è ovviamente il fegato, legato com’è alla funzione di filtraggio delle tossine. Se durante l’inverno abbiamo ecceduto con alcol e alimenti grassi, per una dieta detox si può iniziare con il cardo mariano. Studi scientifici hanno evidenziato come questa erba sia una degli antiossidanti più efficaci per rimuovere le tossine dal fegato.

Depurare il fegato significa non soltanto aumentare il proprio benessere, ma anche una piacevole e soddisfacente sensazione di leggerezza. Per massimizzare il detox quindi sì ad alimenti ricchi di fibre, che facilitano il transito intestinale contribuendo quindi ad espellere le tossine e ad appiattire il ventre. La stipsi crea uno stato tossico in tutto l’organismo che induce un senso di gonfiore, di pesantezza e affaticamento: occorre quindi assumere una giusta quantità di fibre quotidianamente, distribuita nei pasti principali: a colazione puntiamo su prodotti con cereali integrali, nei pasti principali su frutta e su tanta verdura, possibilmente di stagione.

2 – Detox per un aspetto sano e luminoso:un organismo depurato è la migliore carta da giocare per avere una pelle splendente, un colorito roseo e capelli lucenti. Eliminare le tossine è infatti il segreto per un’epidermide davvero perfetta, un effetto ottenuto anche grazie ad una dieta disintossicante.

Per un risultato di lungo periodo il consiglio è di bere un bicchiere di succo di mirtillo rosso ogni giorno: un vero elisir di bellezza e una potente spinta per migliorare la funzione depurativa dei reni eliminando le tossine accumulate nella vescica e nelle vie urinarie. Il succo di mirtillo rosso inoltre contrasta l’attività dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare dell’organismo.

3 – Detox contro le occhiaie: l’accumulo di tossine in molti casi può essere individuato attraverso la presenza di cerchi scuri sotto gli occhi, dovuti non solo alla mancanza di sonno, ma anche alla pessima circolazione sanguigna.

Una dieta disintossicante favorisce il benessere complessivo dell’organismo, contribuendo ad un aspetto più fresco anche nella zona perioculare. Per potenziare quest’effetto, il suggerimento furbo è quello di assumere quotidianamente una manciata di semi di zucca, in grado di migliorare la circolazione linfatica e sanguigna oltre ad apportare vitamine C ed E, utili per la prevenzione della cataratta.

4 – Detox per un pieno di energia: un organismo privo di tossine è la condizione per farci più energici e attivi, anche dal punto di vista psicologico e mentale. Grazie all’assunzione di probiotici, quali lactobacilli e bifidobatteri, possiamo rafforzare il sistema immunitario riducendo i sintomi di allergia e asma, combattere le infezioni, assimilare meglio i nutrienti facilitando la digestione. Tutte condizioni favorenti il benessere, con il risultato di godere di maggiore energia e di un diffuso senso di appagamento.

5 – Detox per un cervello più in forma: il cervello ha un’attività continua ed tra gli organi che lavora maggiormente in tutto l’organismo. A questa costante attività si accompagna una importante produzione di radicali liberi ed è stato dimostrato che lo stress ossidativo non solo sia coinvolto nell’invecchiamento del nostro cervello, ma svolga un ruolo importante anche nel determinismo della malattia di Alzheimer.

I radicali liberi possono essere smaltiti attraverso l’assunzione di antiossidanti: una dieta detox che favorisca la depurazione è quella un cui si fa largo uso di frutta, compresa quella in guscio. Una ricerca condotta dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha rilevato che, tra tutte le varietà di frutta secca, noci e nocciole hanno il più alto numero di antiossidanti benefici per il cervello.