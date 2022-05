Campofranco. Il sindaco uscente annuncia finanziamento per 2 milioni di euro al depuratore

CAMPOFRANCO. Due milioni di finanziamento per opere di miglioramento al depuratore. Ad annunciarlo in una nota è stato il sindaco uscente Rino Pitanza: < Tutto comincia circa 4 anni fa – si legge – con diversi e continui contatti tra Caltaqua e questa amministrazione con il Sindaco e il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Di Giuseppe che cominciano a dare un impulso definitivo allo stazionare del progetto per le opere di miglioramento ed eliminazione delle diverse problematiche che qualche volta causavano anche delle anomalie alla fornitura di acqua nelle nostre case. I numerosi contatti con i vertici e tecnici di Caltaqua, hanno portato al completamento e alla presentazione del progetto e contestuale richiesta finanziamento dell’opera per € 2.000,000>.

Questa opera rientra nel grande progetto di interventi che il Consiglio di Amministrazione (di cui il Sindaco di Campofranco fa parte) dell’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) sta portando avanti e che vedrà la sua conclusione dopo che presto sarà completata la revisione prezzi.

<I tempi di attesa per l’emissione del decreto di finanziamento non dovrebbero comunque essere lunghi, stante che il progetto è comunque al vaglio dei funzionari regionali che, in sinergia con l’ATI lavorano anche per questo intervento che porterà notevoli migliorie sulla qualità della distribuzione dell’acqua nel nostro territorio. E non finisce qui !>.