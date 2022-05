Campofranco. Affidata dalla Giunta somma per messa in sicurezza della via Arena

CAMPOFRANCO. Con apposita delibera votata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha assegnato le somme all’area tecnica per il rispristino, manutenzione e messa in sicurezza della Via Arena. La strada – come reso noto dal sindaco – necessita di manutenzione in quanto diversi tratti, a seguito delle piogge invernali compresa la “bomba d’acqua” di qualche mese fa, sono stati sollevati creando pericolo per la circolazione e per i passanti.

L’Area Tecnica ha stimato l’intervento in 13.000 euro comprendenti oltre ai lavori, anche le spese tecniche per il progetto e il coordinamento della sicurezza. I lavori, piogge fuori stagione come quelle di questi giorni permettendo, dovrebbero essere affidati in settimana.