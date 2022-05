Caltanissetta, Borsellino. Maltempo provoca black-out all’aula bunker durante requisitoria, sospesa udienza

Il maltempo che si è abbattuto su Caltanissetta, con una pioggia fortissima, ha provocato un black out all’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, dove è in corso la requisitoria del processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio.

Il black out ha provocato anche lo stop al funzionamento dei microfoni. L’elettricità è tornata dopo qualche minuto, ma i microfoni sono fuori uso. Il Presidente del Tribunale Francesco D’Arrigo ha sospeso l’udienza in attesa di sistemare il danno ai microfoni