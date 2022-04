USA, il blogger che mangia solo carne cruda da 166 giorni. I fan: “Sta impazzendo”

Un vlogger (parola per indicare video blogger) americano ha stupito – e preoccupato – i suoi fan dopo 166 giorni passati a mangiare solo carne cruda.

Come riporta il Daily Star, l’uomo ha iniziato questa strana dieta l’anno scorso, dicendo per scherzo (o almeno, così si spera): “La seguirò fino a quando non morirò a causa dei batteri”.

Bistecche, pesce, pollo, uova, tutto crudo, insieme a latte appena munto e acqua naturale: questa sarebbe la strana e pericolosa dieta a cui si sta sottoponendo l’uomo, documentando tutto sui social e accumulando più di 144mila follower.

Se l’esperimento, nei primi giorni, sembrava bislacco ma nulla più, adesso i fan del vlogger sono veramente preoccupati. In uno degli ultimi post, l’uomo ha scritto: “La carne è l’unico cibo che non causa brutte reazioni e gli animali morti sono l’unico cibo che contiene tutti i nutrienti di cui ha bisogno un essere umano. Ho imparato un sacco sulla natura, sugli allevamenti, sulla storia, seguendo gente carnivora”. In risposta, gran parte dei suoi fan gli ha chiesto se stesse bene, dandogli suggerimenti su come “migliorare” la sua alimentazione. Alcuni gli hanno suggerito di farsi urgentemente delle analisi del sangue per controllare il suo stato di salute.

Anche senza esami clinici alla mano, non è un segreto il fatto che medici e nutrizionisti sconsiglino fortemente la dieta di questo vlogger: mangiare solo carne cruda di ogni tipo (tra cui anche quella di volatili, o carne rossa del supermercato adatta a essere mangiata solo dopo cottura) può portare a un numero considerevole di problemi, tra cui infezioni da escherichia coli, salmonella e campylobacter solo per citarne alcuni. Dunque un esempio da non seguire.