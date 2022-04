Ucraina, Di Maio “Inviamo esperti per verificare crimini di guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “I responsabili dei crimini vanno perseguiti e portati di fronte alla giustizia. In questo momento, il governo italiano ha deciso l’invio di esperti scientifici e forensi per supportare la Corte internazionale nel verificare e dimostrare i crimini di guerra perpetrati in Ucraina”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri, intervenuto al Congresso di Articolo Uno, a proposito della guerra in Ucraina.

“Non ci arrendiamo alla logica della guerra, dobbiamo lavorare a un cessate il fuoco – ha aggiunto -. Il lavoro che stiamo facendo come Italia è sostenere organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite devono essere sempre più protagoniste nonostante i veti incrociati. Stiamo lavorando fianco a fianco con la Turchia, e l’Italia sarà uno dei paesi garanti per l’accordo di sicurezza e neutralità dell’Ucraina”.

“Dal punto di vista economico, è già una guerra mondiale – ha sottolineato il ministro -. Come Italia, siamo impegnati in un’importante iniziativa per eliminare la nostra dipendenza dal gas russo. Nell’ultimo mese con il presidente Draghi e ministro Cingolani abbiamo condiviso una strategia di sicurezza energetica nazionale”. “Abbiamo sottoscritto partnership – sottolinea -, ma se non stabiliamo un tetto europeo al prezzo del gas, non avremo risolto il problema che impatta sulle bollette delle famiglie e imprese. Il tetto ci permetterà di fermare le speculazioni finanziarie”.

