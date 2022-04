Turismo in Sicilia, Pignatone: “Regione inefficiente, tornano indietro importanti somme”

“Un milione di euro l’anno, sia per il 2021 che per il 2022: è questa la somma imponente destinata dal fondo sperimentale per la promozione di attività formative legate al turismo esperienziale nelle Regioni del Sud Italia. L’obiettivo è quello di migliorare le competenze di chi opera nel settore, anche in materia di sostenibilità ambientale, aumentando di conseguenza l’offerta nelle regioni del Mezzogiorno. Ancora oggi però, soltanto la Puglia ha completato l’iter procedurale che per accedere al fondo e concretizzare le attività di formazione, tra i grandi assenti ovviamente la Regione Siciliana”. Lo afferma Dedalo Pignatone, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura e promotore della norma che ha istituito il fondo (art. 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

“In Sicilia, – continua Pignatone – non c’è stata neanche la premura di avviare il progetto, nonostante la cifra tutt’altro che irrilevante messa a disposizione dal Governo. Il rischio è quello di perdere un’occasione importantissima non solo per il settore terziario, ma anche per quello primario. Penso ad esempio al pescaturismo, alla raccolta frutta e alla vendemmia, attività che viaggiano sulla stessa linea del turismo esperienziale. Pensiamo ad esempio alla Cantina Settesoli di Menfi che ogni anno, a spese proprie, accoglie turisti provenienti da tutto il mondo durante il periodo della vendemmia”.

“Confido dunque che la Regione si adoperi per avviare le procedure necessarie ad accedere al fondo, a vantaggio dell’intero comparto produttivo. Il turismo esperienziale, oltre ad essere un fenomeno in costante ascesa, è una grandissima opportunità per valorizzare la peculiarità del nostro patrimonio, specialmente nelle aree del Mezzogiorno. Trovo dunque inaccettabili che alcune Regioni, tra cui la Sicilia, continuino ad ignorare questa grande opportunità e i benefici che porterebbe all’intera comunità” conclude Pignatone.