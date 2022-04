Sicilia, pedone di 16 anni travolto da una smart a Palermo: è in fin di vita

Un ragazzo di 16 anni e’ stato investito in via Cavour a Palermo da un’auto e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianinazione dell’ospedale Civico. Il ragazzo, che stava attraversando la strada, e’ stato travolto da una Smart guidata da una donna di 39 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata in procinto di sorpassare un’altra auto che frattanto si era fermata per fare attraversare il pedone. La Smart invece non dovrebbe arrestare il giovane la sua corsa travolgendo, che ora lotta la vita e la morte.