Minaccia e ferisce il datore di lavoro e non gli rinnova il contratto. Accade a Pachino, in provincia di Siracusa, dove i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato un uomo per lesioni e minacce aggravate.

Il 44enne, domiciliato a Pachino, ha aggredito il titolare di un’azienda edile che non gli aveva rinnovato il rapporto di lavoro procurandogli delle lesioni e minacciandolo con una bottiglia rotta.