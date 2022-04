Sicilia, migranti: 400 su peschereccio in difficoltà, sbarco a Pozzallo

Sono circa 400 i migranti in difficolta’ a bordo di un motopeschereccio 4 miglia a sud di Porto Palo, nel Siracusano. Per procedere al salvataggio sul posto sono arrivate la motovedetta Cp 323 da Augusta, e da Pozzallo, una motovedetta della Guardia di finanza e il rimorchiatore Nos Aries. Lo sbarco a Pozzallo e’ previsto per domattina alle 7.

Il rimorchiatore che ha 60 metri di lunghezza e 16 di larghezza, e’ di stanza a Pozzallo a servizio delle piattaforme petrolifere ed e’ la terza volta da novembre 2021, che viene impegnato a supporto di ‘sar’ condotte dalle autorita’ italiane