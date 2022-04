Sicilia, insulti e botte a compagna: 58enne condannato a 2 anni e 6 mesi

Botte e insulti alla compagna, culminati con uno schiaffo assestato con tale forza da provocare nella caduta una frattura della teca cranica, in una escalation di episodi durati sei mesi tra giugno e dicembre del 2020. Scatta la denuncia, si attivano le procedure del ‘codice rosso’. Lui un 58enne di Vittoria viene allontanato, arrestato e posto ai domiciliari. Oggi e’ arrivata la condanna in abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare, rito subordinato a perizia psichiatrica: due anni e sei mesi di reclusione – pena in gran parte scontata ai domiciliari -, per lesioni pluriaggravate e per la detenzione di un coltello di genere vietato, trovato in suo possesso.

E’ stato assolto invece, perche’ il fatto non sussiste, dai reati di violenza sessuale e stalking come richiesto dal suo difensore, l’avvocato Biagio Giudice, che aveva avanzato la richiesta di rito abbreviato subordinato a perizia psichiatrica. Era stato l’uomo stesso a chiamare i soccorsi. Le difficolta’ del lockdown nel seguire delle cure per un disturbo accertato della personalita’ avrebbero influito sul comportamento dell’uomo, che non ha precedenti penali e non viene ritenuto socialmente pericoloso.

Il pubblico ministero aveva chiesto al giudice la condanna a 4 anni e 10 mesi e l’avvocato di parte civile, Rocco Di Dio, aveva chiesto di riconsiderare le lesioni in tentato omicidio aggravando la richiesta di pena. Il gup, a seguito della relazione depositata dal perito da lui nominato ha considerato, il comportamento dell’uomo – al momento del fatto – come viziato da parziale incapacita’.