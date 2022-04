Un romeno di 24 anni e’ morto in un incidente stradale sulla Provinciale 5, in territorio di Vittoria, nel Ragusano. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. Il giovane, che risiedeva a Chiaramonte Gulfi, era a bordo di una Ford Focus che viaggiava in direzione Vittoria-Chiaramonte, di cui ha perso il controllo.

Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto la polizia stradale.