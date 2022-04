Sicilia: finanziati lavori a Villa Romana del Casale

Sono state finanziate dalla Regione Siciliana le opere di completamento del restauro della Villa romana del Casale di Piazza Armerina ( Enna) e gli interventi per la realizzazione delle nuove coperture. Il progetto, per un importo complessivo di 6.340.908,66 euro, grazie al finanziamento inserito nel ‘Piano di Sviluppo e Coesione’, sara’ appaltato entro l’anno: il Piano di Sicurezza e Coordinamento prevede che le opere finanziate vadano a gara entro la fine del 2022.

Intanto e’ in dirittura di arrivo un secondo progetto di poco piu’ di tre milioni di euro che riguardera’ in particolare le opere relative agli impianti musicali della Villa del Casale e che porta complessivamente l’investimento sul sito archeologico oltre 9 milioni di euro.

Il progetto prevede interventi strutturali sui manufatti e soprattutto la realizzazione di adeguati e moderne coperture per la salvaguardia e il mantenimento dei mosaici. “Enna , dove congrue risorse sono state destinate a potenziare l’offerta culturale, valorizzare i siti regionali e migliorarne la fruizione. Il corpo intervento consentira’ di le criticheta’ esistente e di effettuare un intervento molto atteso per proteggere i mosaici e per accrescere l’attrattivita’ dell’area archeologica”.