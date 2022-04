Sicilia, disegno su Dieta Mediterranea. Caltanissetta “esulta”, Sindaco Gambino ed assessore Nicoletti: “Riconosciuto lavoro della nostra cità”

Dieta Mediterranea come simbolo dell’identità della Sicilia, di uno stile di vita salutare e paesaggio culturale. L’Ars ha approvato il disegno di legge, prima firmataria Angela Foti, che punta alla promozione della celebre dieta. La Sicilia, dunque, si dota di una legge per la valorizzazione della Dieta Mediterranea. Angela Foti, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, afferma: «L’approvazione della legge è un’azione concreta a dieci anni di distanza dal riconoscimento della dieta mediterranea nell’elenco del Patrimonio immateriale dell’Unesco».

Una notizia accolta con giubilo ed entusiasmo dal sindaco Roberto Gambino e dall’assessore Francesco Nicoletti con delega alla Crescita Territoriale che sul parco dello stile di Vita Mediterraneo hanno lavorato con passione, competenza e lungimiranza. Una visione politica ed imprenditoriale, quella della Giunta del capoluogo nisseno, che adesso pone la città in pole position.

Doveroso ricordare che del “Parco dello stile di vita Mediterraneo” Caltanissetta è capofila e, alla fine del 2021, avevano già aderito 239 soggetti: 105 Comuni (22 del Libero Consorzio di Caltanissetta, 19 di Enna, 33 di Agrigento, 12 di Catania, 12 di Palermo, 1 di Ragusa, 1 di Siracusa e 4 di Messina), oltre 84 partner regionali, 46 partner di Caltanissetta e 4 di Joppolo Giancaxio. Caltanissetta prosegue le attività progettuali delle singole reti con il Partenariato, tutte le attività istituzionali, e le attività relazionali di gestione e promozione del Parco. La Direzione II LL.PP. prosegue nell’iter amministrativo per le progettazioni definitive ed esecutive del “Polo dell’agroalimentare mediterraneo” e de “La Cucina prototipale dello Stile di Vita Mediterraneo”, finanziate nell’ambito del Concorso nazionale “Italia City Branding 2020”.

Finalmente, dunque, la Sicilia si dota dello strumento teso a valorizzare lo Stile di Vita mediterraneo. L’iniziativa punta allo sviluppo di percorsi sinergici tra enogastronomia, oleoturismo, agricoltura e turismo in genere ma, soprattutto, ad evidenziare il ruolo centrale della nostra Isola nel Mediterraneo.

Tra gli obiettivi della legge c’è quello di preservare la memoria e l’eredità immateriale di questo regime alimentare, emblema di uno stile di vita. Un percorso, dalla terra alla tavola, rispettoso dei territori, sostenibile e simbolo di convivenza e dialogo tra culture e generazioni diverse, in linea con la Carta di Milano Expo 2015 e con gli obiettivi europei dell’Agenda 2030.

Caltanissetta ha gia lavorato bene ed ha gettato le basi per un radioso futuro.. L’assessore Nicoletti sottolinea: “Nel corso delle audizioni con la 3° commissione Attività produttive all’Ars abbiamo sempre sostenuto e motivato l’importanza di tale approvazione. Come sempre la semina da buoni frutti. La norma approvata permetterà di avviare iniziative che coinvolgeranno le filiere enogastronomiche regionali e si potrà puntare maggiormente a sostenere l’agricoltura in chiave multifunzionale e sostenibile”.

Il sindaco Gambino aggiunge: “Questa norma riconosce l’intenso lavoro fatto che il mio comune ha promosso nella Sicilia Centrale. La presenza della norma, ora legittima e rafforza l’intera operazione che stiamo portando avanti e che mira a valorizzare, sviluppare e promuovere l’intero territorio”