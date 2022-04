Sicilia, Catania: lite per questioni sentimentali, 20enne spara al rivale

Una lite tra giovani per questioni sentimentali legate a una ragazza sfocia in un ferimento con un colpo di fucile. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Caltagirone, in provincia di CATANIA, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di venti anni, V.P., con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco.

Vittima un 24enne, che si è presentato al pronto soccorso di Caltagirone con una ferita al braccio sinistro: si trova tutt’ora ricoverato all’ospedale Cannizzaro di CATANIA ma non è in pericolo di vita. Il giovane ha riconosciuto l’aggressore e così le indagini dei carabinieri si sono indirizzate subito verso il 20enne, che al momento si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

I due avevano avuto un primo scontro nella giornata di giovedì ma avevano deciso di darsi appuntamento nella notte, in contrada Collegiata, a Caltagirone, per un ‘regolamento di conti’: qui V.P. avrebbe colpito la vittima con il colpo di fucile al braccio sinistro.