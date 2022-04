Sicilia, auto contro vetrina: rapina a gioielleria di Palermo

Una nota gioielleria del centro di Palermo è stata presa d’assalto all’alba di stamani dai ladri che hanno sfondato la vetrina lanciandovi contro un’auto rubata. Nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria I gioielli della Corona, all’angolo fra via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo. Si tratta dello stesso modus adottato dai malviventi lunedì notte in un’altra gioielleria in via Serradifalco.

I ladri hanno lasciato sul posto l’auto usata come ariete dandosi alla fuga dopo aver fatto razzia di preziosi. Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando su quanto accaduto mentre la gioielleria sta facendo l’inventario per capire a quanto ammonta il furto. Nelle stesse ore è stato preso di mira un bar in piazzetta Bagnasco.

Qui i ladri entrati nella notte si sono portati via l’incasso. Sui due episodi è intervenuto il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli che ha osservato: “Palermo si sveglia contando i danni di una notte da far west. Il tema della sicurezza è imprescindibile per chiunque speri un giorno di governare Palermo. Sono fermamente convinto che chi amministra abbia l’obbligo morale di garantire ai cittadini, ai commercianti e a chiunque viva le strade e i quartieri della nostra città di sentirsi al sicuro. Ai commercianti vittime degli assalti di stanotte rivolgo la mia piena solidarietà e vicinanza”