Santa Caterina. Da oggi niente più raccolta separata di rifiuti per famiglie con positivi al Covid

SANTA CATERINA. Da oggi 1 aprile la raccolta separata dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al Covid. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Ippolito sulla scorta di quanto prevede l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso una nota in cui si indica ai Comuni di sospendere dal 1 aprile 2022 la raccolta separata dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al Covid.

La raccolta differenziata torna dunque alle modalità vigenti prima dell’emergenza sanitaria. Le persone positive al Covid possono tornare a utilizzare gli appositi mastelli, differenziando i rifiuti per tipologia.