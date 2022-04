San Cataldo. Sino al 30 aprile si può partecipare al Concorso fotografico “ScopriAmo San Cataldo e i suoi Beni Comuni”

SAN CATALDO. Si chiude il prossimo 30 aprile il concorso fotografico “ScopriAmo San Cataldo e i suoi Beni Comuni”. Il concorso è stato promosso dalla rete delle associazioni di volontariato DONATORI DI SANGUE ABZERO, VALLE DEL SALSO, CTG CENTRO TURISTICO GIOVANILE J. F. KENNEDY di San Cataldo con il supporto del CeSVoP (Centro Servizi per il volontariato di Palermo). Tema del concorso è il “Il bene comune è la comunità con la sua capacità, di proteggere e valorizzare i luoghi, i monumenti, le tradizioni e dei beni naturali”.

Obiettivo primario di questa iniziativa è proprio quello di porre la massima attenzione sulle caratteristiche e sulle esigenze del territorio inteso come insieme di beni comuni al fine di promuoverlo, valorizzarlo e salvaguardarlo, non solo in termini di patrimonio paesaggistico, ma anche artistico, storico, archeologico e culturale, con l’inclusione delle attività virtuose sia in ambito produttivo che associazionistico, cercando di far conoscere alle nuove generazioni, che sono il futuro, le bellezze del territorio con una narrazione corale da raccontare e condividere in famiglia, attraverso uno scatto fotografico, per far accrescere il senso di appartenenza verso il bene comune e dare il giusto merito alle bellezze del nostro territorio.

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti le scuole del territorio di San Cataldo. Fuori concorso è aperto a tutti i cittadini. I partecipanti tramite il sito www.cesvop.org dovranno:

– compilare i moduli online con le dichiarazioni e la liberatoria richiesti, differenziata a seconda che il partecipante sia maggiorenne o minorenne;

– acconsentire al trattamento dei dati per le finalità per le quali esso è necessario ai fini della partecipazione al concorso, così come indicato nell’informativa privacy online;

– inserire da 1 a max 3 fotografie creative, che dovranno essere accompagnate da didascalie esplicative indicando: Nome, Cognome, plesso scolastico, classe, titolo e descrizione dell’opera, recapito telefonico, e-mail, e la dichiarazione liberatoria. Per i minori occorrono mail, recapito telefonico e dichiarazione liberatoria di un genitore. La didascalia non deve limitarsi alla sola citazione del luogo fotografato, ma bensì descrivere in maniera creativa, originale e pertinente il tema dell’immagine proposta.

Il materiale inviato sarà caricato sul sito del CeSVoP e potrà essere visionato dal 3 MAGGIO 2022. Una giuria composta da 5 componenti, di cui due rappresentanti delle associazioni e uno indicato dall’amministrazione comunale, più due esperti scelti di concerto, decreterà I vincitori a suo insindacabile giudizio.

Successivamente le foto che risulteranno vincitrici e saranno pubblicate sui canali social Facebook ed Instagram con l’hashtag #ScopriAmo San Cataldo. Solo dopo l’avvenuto passaggio sopra citato, le foto potranno essere condivise sui propri canali social, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Potranno partecipare all’iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o

marchi o religioni , salvo le immagini delle rappresentazioni popolari tradizionali .

L’Autore del contributo dichiara di essere pienamente consapevole del fatto che, qualora il suo scatto riproducesse l’immagine di altre persone, egli deve obbligatoriamente e preventivamente acquisire il consenso alla pubblicazione e diffusione della loro immagine, salvo che la stessa sia stata ritratta in collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico e comunque purché l’esposizione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Conseguentemente, l’Autore dichiara di assumere qualunque responsabilità verso Terzi per qualunque lesione dell’immagine, della privacy e dei diritti della personalità e ne manleva integralmente il CeSVoP e le associazioni organizzatrici.

Sono ammesse fotografie a colori o in B/N in formato JPG ad alta risoluzione. Ogni partecipante detiene i diritti d’autore delle immagini inviate. Il partecipante certifica il lavoro come opera propria. Il partecipante consente agli organizzatori di riprodurre il materiale inserito gratuitamente a fini promozionali legati al concorso fotografico. Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore. Nessuna fotografia sarà messa in vendita o utilizzata per qualsiasi scopo commerciale o di altra natura ad eccezione che per la promozione e diffusione del concorso.

Un partecipante può essere escluso dall’organizzazione se l’immagine non risulta conforme alle regole e alle condizioni del concorso. I risultati saranno pubblicati sul sito Web del CeSVoP e sui social associativi entro il 7 maggio. Le foto verranno premiate IL 9 MAGGIO 2022, o in prossimità della festa di SAN CATALDO, con i seguenti PREMI offerti dall’associazione Donatori di sangue ABZERO :

1° classificato: € 100,00 in buono Libri e cancelleria;

2° classificato: € 75,00 in buono Libri e cancelleria;

3° classificato: € 50,00 in buono Libri e cancelleria;

1° Classificato Fuori Concorso: buono libri e altri gadget.

Tutti i partecipanti riceveranno dei premi offerti da parte degli sponsor locali o gadget associativi. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. Inoltre, un album con le foto più belle sarà donato alla biblioteca Comunale di San Cataldo . Data e luogo di consegna degli attestati e dei premi saranno definiti successivamente.

REGOLAMENTO E MODULISTICA SI TROVANO SUL SITO www.cesvop.org Ul t e r i o r i informazioni s i p o t r a n n o a v e r e c o n t a t t a n d o l a m a i l : d o n a t o r i s a n c a t a l d o @ g m a i l . c o m o chiamando il numero 320 7020769.